Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 40 punten voor de Duitse DAX en een plus van 21 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 15 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd, na de dip van een dag eerder.

Volgens Swissquote Bank is het sentiment nochtans broos met ruimte naar beneden. “Ook voor de obligatiemarkt”, aldus de bank donderdag. Volgens de bank zijn beleggers nog steeds aan het inschatten wanneer de Europese Centrale Bank de rente voor het eerst zal verlagen.

Voorlopig lijkt daar echter geen sprake van, zo werd donderdag duidelijk uit de notulen van het laatste rentebesluit van de ECB. De centrale bank was in december ver verwijderd van een discussie over eventuele renteverlagingen, concludeerde ING.

De ECB neemt volgende week een nieuw rentebesluit. Econoom Carsten Brzeski van ING verwacht geen wijzigingen in het monetaire beleid. In…