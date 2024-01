Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 96 punten voor de Duitse DAX, een plus van 35 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 15 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten in afwachting van nieuwe bedrijfsresultaten, waarvoor de belangstelling toeneemt, nu het cijferseizoen, met name in de VS, goed op gang komt.

“De markten richten zich weer op Amerikaanse bedrijfsresultaten als aanjager van het sentiment”, stelde Scopemarkts.com.

Macro-economisch nieuws was beperkt tot een voorlopig cijfer voor het consumentenvertrouwen in de eurozone, dat een lichte daling liet zien.

In de ochtend stonden de beurzen al lager, nadat de Bank of Japan de beleidsrente ongemoeid liet, waarop de aandelenbeurs in Tokio daalde.

Bedrijfsnieuws

Volkswagen won 5 procent nadat het bedrijf sprak met analisten en positieve geluiden liet horen over de verkoopvolumes, de kasstroom…