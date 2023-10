Europese beurzen noteren verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond het middaguur verdeeld, na een overwegend lagere start. De verliezen bleven beperkt na de bloedige aanval van Hamas op Israël.

De brede STOXX Europe 600 index steeg 0,1 procent tot 445,79 punten, na een rode start. De Duitse DAX daalde 0,3 procent tot 15.189 punten en de CAC 40 verloor 0,1 procent. De Britse FTSE 100 won 0,3 procent.



Het beeld was zeer wisselend. Energie-aandelen stegen op een hogere olieprijs, terwijl ook defensie-aandelen in trek waren. Luchtvaartmaatschappijen moesten het juist ontgelden. “De aandelenkoers van de luchtvaartsector kan lijden onder de brandstofprijzen die door de oorlog sterk kunnen stijgen”, stelde Alpha Value.

De Amerikaanse obligatiemarkt is maandag gesloten voor Columbus Day. Later deze week volgen de eerste kwartaalcijfera van grote banken zoals JP Morgan Chase en luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines.

De olieprijs steeg door de grotere onzekerheid over de situatie…