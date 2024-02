Europese beurzen nipt in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag rond het middaguur licht hoger.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 484,64 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,2 procent op 16.920,92 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,4 procent op 7.657,34 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,8 procent hoger op 7.575,00 punten.

De Europese beurzen hervonden de weg omhoog, na de verliezen op dinsdag. Britse inflatiecijfers lieten een stabiel beeld zien, waardoor de zorgen over een toename van de inflatie afnamen.

“In een week waarin Britse arbeidscijfers en Amerikaanse inflatiecijfers hoger uitvielen dan verwacht, kunnen de laatste cijfers over de consumentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk voor wat steun in de markten zorgen”, aldus analisten van JP Morgan Private Bank.

De consumentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk stegen afgelopen maand in een stabiel tempo. De producentenprijzen daalden wel met 3,3…