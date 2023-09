Europese beurzen lijken hoger te gaan openen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een groene opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 23 punten voor de Duitse DAX en een plus van 18 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 10 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag hoger geëindigd.

“Het [Chinese] inflatiecijfer, dat in het weekend naar buiten kwam, wijst op een aantrekkende vraag naar grondstoffen en stimuleert de grondstoffensector”, stelde AJ Bell. Aandelen als Shell en BP wonnen maandag rond een half procent.

De inflatie in China kwam op jaarbasis uit op 0,1 procent. Een maand eerder daalden de prijzen nog. De producentenprijzen daalden in augustus met 3,0 procent. In juli daalden de producentenprijzen op jaarbasis echter nog met 4,4 procent.

De Bank of Japan hintte maandag op een einde aan de negatieve rente in Japan. Eind dit jaar zou daar meer duidelijkheid over kunnen komen.

De Europese Commissie werd somberder over de groei van de economie in…