Europese beurzen licht hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag licht hoger in een verder rustige markt, die het vandaag moet doen met een halve handelsdag op Wall Street.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een winst van 0,1 procent op 460,10 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,1 procent naar 16.005,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,2 procent met een stand van 7.289,62 punten. De Britse FTSE daalde 0,1 procent naar 7.477,55 punten.

De bewegingen blijven beperkt, nu veel Amerikanen vrij hebben voor een lang Thanksgiving-weekend, aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Donderdag bleef Wall Street gesloten en vandaag is er sprake van een halve handelsdag.

De Duitse Ifo-index steeg over november meer dan verwacht. De lichte krimp van 0,1 van de Duitse economie over het derde kwartaal op kwartaalbasis bleef vrijdag in een definitieve meting bovendien onveranderd.

Volgens Swissquote…