Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag hoger, mede geholpen door het positieve sentiment in Azië.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde maandag rond het middaguur een plus van 0,6 procent op 454 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,4 procent naar 15.696,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,7 procent met een stand van 7.281,39 punten. De beurs in Londen is vandaag gesloten.

De agenda is voor vandaag vrijwel leeg.

De beurzen in Europa liften mee op het positieve sentiment in Azië, dat werd geholpen door ingrepen van de Chinese beleidsmakers en beurzen. Vannacht maakten de Chinese autoriteiten bekend per direct de belasting op aandelentransacties te halveren, terwijl de Chinese beurzen onder meer de margin-verplichtingen versoepelden.

De autoriteiten gaven al langer signalen af dat ze de Chinese aandelenmarkt, de op één na grootste in de wereld, willen stimuleren nu het pré-covid herstel flink is…