Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger in afwachting van de Amerikaanse kerninflatie over december.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 0,9 procent op 483,70 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 16.947,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 2,0 procent met een stand van 7.614,20 punten. De Britse FTSE steeg 1,1 procent naar 7.612,22 punten.

Met de ECB nog vers in het geheugen stelde vermogensbeheerder Lazard dat de markt inmiddels rekening moet houden met een renteverlaging in juni en niet eerder. “Niettemin schat de markt onterecht de kans op een renteverlaging in april in op 80 procent”, aldus Lazard vrijdag in een marktcommentaar.

Voor de kerninflatie van de VS over december gaan kenners uit van 0,2 procent op maandbasis tegen 0,1 procent over een maand eerder. Op jaarbasis komt deze inflatie naar verwachting uit op 3,0 procent tegen…