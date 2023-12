Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger na een hoger slot op Wall Street donderdagavond en in afwachting van het Amerikaanse banenrapport over november. De markt kijkt hierbij uit naar een nieuwe bevestiging dat een einde aan de renteverhogingen door de Fed gerechtvaardigd is en dat er kan worden gekeken naar een verlaging van de rente.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 0,6 procent op 472,00 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,4 procent naar 16.699,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 1,0 procent met een stand van 7.504,21 punten. De Britse FTSE steeg 0,6 procent naar 7.556,25 punten.

“Er bestaat geen twijfel over een vertraging in de Amerikaanse arbeidsmarkt”, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

“Een droomscenario voor de markt is dat de banengroei lichtjes afneemt, de werkloosheid nagenoeg onveranderd blijft, en dat vooral de loongroei daalt…