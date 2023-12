Europese beurzen hoger het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geƫindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,7 procent tot 472,26 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,8 procent op 16.759,22 punten. De Franse CAC 40 sloot 1,3 procent in de plus bij een stand van 7.526,55 punten. De Britse FTSE sloot 0,5 procent hoger op 7.554,47 punten.

“De markten in Europa kenden opnieuw een positieve week met de DAX die voor de zesde week op rij steeg”, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De FTSE100 noteert inmiddels weer op het niveau van half oktober.

Volgens Hewson was het Amerikaanse banenrapport beter dan verwacht en daalde de werkloosheid in de VS onverwacht. Hij wees verder op de stijgende olieprijzen, die aandelen als Shell en BP in Londen in het zadel hielpen. WTI-olie werd 3 procent duurder.

Volgens econoom Bernard Keppenne van CBC Banque “blijft de Amerikaanse arbeidsmarkt solide, wat het scenario van een zachte landing bevestigt”.

Hij…