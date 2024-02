Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,5 procent tot 485,24 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,4 procent op 16.945,48 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,7 procent op 7.677,35 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,8 procent hoger op 7.568,40 punten.

De richting van het monetair beleid van centrale banken blijft vooralsnog het belangrijkste voor beleggers. “Centrale banken wachten op meer cijfers om vertrouwen te tanken voor een beleidsverandering, waarbij de Fed extra aandacht besteed aan de inflatie in de dienstensector, de ECB naar de loongroei kijkt en de Bank of Japan naar de uitkomst van de loononderhandelingen met vakbonden”, zei Danske Bank.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de economie in de eurozone in het vierde kwartaal op kwartaalbasis stabiel is gebleven. Op jaarbasis steeg de economie in de eurozone in het vierde kwartaal…