Europese beurzen flink hoger het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag flink hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 1,1 procent tot 483,84 punten. De Franse CAC 40 sloot 2,3 procent in de plus bij een stand van 7.634,14 punten en de Britse FTSE sloot 1,4 procent hoger op 7.635,09 punten. De Duitse DAX bleef duidelijk achter bij andere Europese beurzen, met een meer bescheiden winst van 0,3 procent op 16.961,39 punten. Toch scherpte de beurs in Frankfurt daarmee zijn recordstand van donderdag verder aan.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een sterk einde van de week voor de beurzen in Europa, waarbij aandelen van luxemerken positief reageerden op de cijfers die LVMH donderdag nabeurs rapporteerde.

Beleggers waren ook nog bezig met het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, dat donderdag bekend werd gemaakt. Wijzigingen in de rentes kwamen er niet en evenmin kwam er duidelijkheid over de timing van renteverlagingen.

“Hoewel we vandaag wat…