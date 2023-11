Europese banken | ECB aan zet

De Europese Centrale Bank (ECB) is onlangs begonnen met een herziening van haar operationele kader en verwacht die in het voorjaar van 2024 af te ronden. Hieronder valt ook het vaststellen van de minimumreserveverplichtingen voor banken. Momenteel is de reserveverplichting 1%; die vertegenwoordigt het aandeel van deposito’s, schuldbewijzen en geldmarktpapier dat banken die actief zijn in de eurozone moeten aanhouden bij de ECB.

Lichte verhoging

S&P Global verwacht dat een lichte verhoging van deze verplichting naar 2% kan leiden tot een bescheiden daling van de winsten en liquiditeit van banken in de eurozone. De analist schat in dat wanneer andere factoren gelijk blijven, een verhoging van de minimaal vereiste reserves met één procentpunt kan leiden tot een…