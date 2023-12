Europese aandelensectoren: waar zitten de kansen…

Het jaar 2023 is behoorlijk tumultueus geweest en op het moment van schrijven staan de wereldwijde markten op een winst van 15%. Dat is een zeer solide rendement gezien de sub-optimale marktcondities die we hebben meegemaakt. Maar dit rendement werd niet lineair geleverd, want er waren twee significant marktcorrecties, een in april en een in oktober.

De inflatie is duidelijke gedaald ten opzichte van de niveaus met dubbele cijfers eind 2022 en bedraagt nu 2,4% voor de Eurozone en zal in de Verenigde Staten naar verwachting onder de 3% gaan uitkomen. De groei in beide werelddelen kent echter een sterk contrast, wwaarbij e Eurozone zwakker presteert en de Amerikaanse economie juist blijft groeien.

Lagere inflatie betekent niet nog niet dat er geen donkere wolken meer zijn, en daarom is het belangrijk om te erkennen wat de belangrijkste uitdagingen voor 2024 zijn:

We hebben nog niet alles gezien van de inflatie. Energieprijzen blijven hardnekkig volatiel en een piek in de winter kan…

