Europees Parlement zet koers richting digitaal identiteitsbewijs voor iedereen

Een digitaal identiteitsbewijs in een app. Alle inwoners kunnen zich via hun smartphone hiermee identificeren bij officiële instellingen. Het lijkt nu toch echt realiteit te gaan worden.

Het Europees Parlement is akkoord

Al in juni 2021 werd een voorstel gedaan voor het ontwikkelen van een gestandaardiseerde Europese digitale identiteit. Op donderdag 29 februari 2024 stemde het Europees Parlement over dit onderwerp en is akkoord gegaan met de ontwikkeling en het uitrollen hiervan. Met het akkoord is de weg praktisch vrijgemaakt voor de ontwikkeling van de software. Wel moet het voorstel nog worden goedgekeurd door de Europese Raad van ministers.

Wat is een ID-wallet?

Het digitale Europese identiteitsbewijs wordt ook wel de ID-wallet genoemd. Het doel van de ID-wallet is dat inwoners straks hun persoonlijke gegevens en documenten kunnen inzien en aan derden digitaal kunnen tonen om op deze manier het bezit van een bepaald bewijs of documenten te kunnen aantonen….