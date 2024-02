Europa’s Magnificent Seven aandelen zijn goedkoper

De befaamde Magnificent Seven aandelen zijn allemaal Amerikaanse technologiereuzen, terwijl de Europese variant van dit begrip kleiner zijn wat marktkapitalisatie betreft, maar wel duidelijk veel gediversifieerder, zeer winstgeend en gemiddeld genomen een stuk goedkoper.

We hebben het hier over GRANOLAS, een acroniem dat in 2020 voor het eerst opdook bij zakenbank Goldman Sachs. De letters van GRANOLAS staan voor de volgende aandelen:

• GSK (GSK)

• Roche (ROG)

• AstraZeneca (AZN)

• ASML (ASML)

• Nestle (NESN)

• Novartis (NOVN)

• Novo Nordisk (NOVO B)

• L’Oreal (OR)

• LVMH (MC)

• SAP (SAP)

• Sanofi (SAN)

Wat hebben de GRANOLAS met elkaar gemeen?

Deze bedrijven behoren tot de meest waardevolle van Europa, maar hebben daarnaast ook een aantal sterke kenmerken: solide winstgroei; defensief en lage volatiliteit; hoge en stabiele marges; sterke balansen en duurzame dividenden.

In een rapport van 28 april 2020 schreven de strategen van de bank: “In de VS…

