Europa: volledige ontkoppeling Russisch gas

Europa heeft zijn energiecrisis op indrukwekkende wijze overwonnen. De gasprijzen zijn grotendeels weer op oude niveaus en de huidige gasvoorraad van ruim 70% geeft aan dat er de komende winter waarschijnlijk geen tekorten zullen zijn. We verwachten dat dit Europa’s kwetsbaarheid voor geopolitieke onrust verder zal verminderen, stelt vermogensbeheerder DWS.

De sleutel tot dit succes is energiebesparing. De industrie en de huishoudens in Europa zijn erin geslaagd om in 2023 ruim 20% minder gas te verbruiken dan in de periode 2019-21.

De relatief hoge voorraden zijn niet de enige reden waarom we vertrouwen hebben in de toekomst. Europa heeft een enorme capaciteiten opgebouwd om vloeibaar aardgas (LNG) weer in gas om te zetten. Overal ter wereld worden op grote schaal terminals voor vloeibaar aardgas gebouwd, vooral in de VS. Europa kan zich in de toekomst dus bevoorraden vanuit bevriende landen. Een bijna volledige loskoppeling van Rusland is dan ook mogelijk de komende jaren.

Als we…