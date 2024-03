Europa League-winnaar Gudelj droomt hardop van transfer naar de KKD: ‘Kers op de taart’

is momenteel geblesserd, maar staat onder contract bij Sevilla. De Serviër heeft een behoorlijke prijzenkast. Met zijn huidige werkgever wist Gudelj twee keer de Europa League te winnen. Stiekem droomt de 32-jarige middenvelder wel van een terugkeer naar het tweede niveau van Nederland: de Keuken Kampioen Divisie.

Gudelj speelde in Nederland voor NAC Breda, AZ Alkmaar en Ajax. De nummer zes van Sevilla is nog altijd dankbaar voor zijn periode in Nederland. “Ik sprak John Karelse. Hij haalde me destijds uit de B-jeugd naar Jong NAC. Hij was de eerste trainer die het in me zag zitten”, vertelt Gudelj aan ELF Voetbal.



“Robert Maaskant liet me debuteren in het eerste elftal, maar na diens ontslag nam Karelse de ploeg over. Onder hem ontwikkelde ik me verder en speelde ik me in de kijker van diverse clubs. Dankzij zijn vertrouwen kreeg ik de kans om een mooie carrière om te bouwen”, gaat de middenvelder verder over zijn oude club,…