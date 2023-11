Euronext | Voorspelbaarheid neemt toe

De onderliggende omzet van Euronext is in het derde kwartaal op vergelijkbare basis met 4% gegroeid naar €360,2 mln. De inkomsten stonden onder druk bij de handel in aandelen (-4% naar €64,4 mln), derivaten (-4% naar €13,4 mln) en valuta’s (-4% naar €6,4 mln). Maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door onder meer een opbloeiende obligatiehandel (+19% naar €25,4 mln) en door hogere inkomsten uit dienstverlening bij het afhandelen van transacties (+5% naar $88,4 mln). Inmiddels is meer dan 60% van de inkomsten van het beursplatform afkomstig uit diensten die geen relatie hebben met het handelsvolume. Een jaar eerder was dat nog 53%. Door deze verschuiving wordt het bedrijf…