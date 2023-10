Euronext meldt lagere volumes

(ABM FN-Dow Jones) De handelsvolumes van contante effecten op Euronext zijn in september gedaald. Dit maakte de Europese beursuitbater maandagochtend bekend.

De volumes op de cash market daalden fractioneel op maandbasis. Vergeleken met een jaar eerder waren de volumes echter 26 procent lager.

De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde lag in september wel 18 procent hoger dan een maand eerder. Op jaarbasis bleef de afname beperkt tot 3 procent.

Er waren in september zeven beursgangen, één minder dan in augustus.

Er werden in september bijna 26 procent meer aandelenderivaten verhandeld dan in augustus. Op jaarbasis was er sprake van een daling van 3,5 procent.

Op de valutamarkt van Euronext FX waren de volumes in september 2,8 procent lager dan een maand eerder. Ten opzichte van september 2022 ging het om een stijging van 5,4 procent.