euro onder druk na ECB

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond de 1,0850 dollar na de toelichting van de ECB op het rentebesluit van donderdag.

“Het had er de schijn van dat de markt voorzitter Christine Lagarde niet helemaal geloofde”, aldus valutahandelaar Godard Strengers van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. “Daarmee lijkt in elk geval een deel van de markt nog altijd rekening te houden met een eerdere renteverlaging dan juni”, aldus de handelaar.

De Europese Centrale Bank vindt het nog te vroeg om te praten over renteverlagingen. “De consensus was dat het prematuur is om renteverlagingen te bespreken”, zei Lagarde. Volgens de voorzitter is “het desinflatieproces aan de gang” en dat proces moet nog verder vorderen voordat de ECB er vertrouwen in heeft dat de doelstelling van circa 2 procent wordt gehaald.

Lagarde zinspeelde vorige week in Davos op een eerste renteverlaging in de zomer. Donderdag zei de ECB-voorzitter onverminderd achter deze woorden te…