Eufy zet in op meerdere lenzen voor deurbellen en camera’s

Eufy breidde recent het assortiment uit met een reeks beveilgingscamera’s, een videodeurbel en een stofzuigrobot.

Eufy, inmiddels binnen de Benelux het grootste merk van Chinese techduizendpoot Anker, voegde recent vier nieuwe beveiligingscamera’s toe aan zijn portfolio. Zonder abonnement, maar met dubbele lenzen en AI.

De vorig jaar geïntroduceerde Eufy Video Doorbell Dual experimenteerde al eens met twee verschillende lenzen. Echt geheel nieuw zijn de dubbele optische sensoren dus niet te noemen, maar de duale techniek wordt inmiddels wel breder geïntegreerd. Niet alleen krijgt de dubbelkijker-videodeurbel een opvolger, de Video Doorbell E340, maar ook voegt Eufy drie nieuwe beveiligingscamera’s met twee oogjes toe. Die vervullen wel een andere functie dan bij de deurbel.

Eufy Video Doorbell E340: net dat beetje meer deurbel

In het geval van de videodeurbellen is zo’n tweede sensor hoofdzakelijk bedoeld om pakketjes in de gaten gehouden….