euforisch Cambuur Stadion ruikt de finale – Voetbal International

Halverwege de eerste helft opende de Let de score door een voorzet binnen te koppen. Dat was misschien niet helemaal volgens de verhoudingen: de bezoekers uit Nijmegen hadden in het eerste kwart van de wedstrijd de paal en de lat al geraakt. Uldrikis hield aan zijn treffer overigens ook pijn over: hij was in botsing gekomen met NEC-doelman Jasper Cillessen.