EU verbiedt Meta persoonlijke advertenties weer te geven op Facebook en Instagram

Het Europese Hof schaart zich achter de toezichthouder van niet EU-land Noorwegen en verbiedt Meta persoonlijke advertenties weer te geven op haar diensten. De Noorse toezichthouder, Datatilsynet, legde meta afgelopen juni al een verbod op en is begonnen met het uitdelen van boetes. Het Europese hof had al aangegeven het eens te zijn met de Noren, maar gaf Meta een half jaar om haar diensten te doen conformeren aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat is dus niet gelukt, en dus heeft de EU Meta nu een verbod opgelegd.

De Europese privacy toezichthouder heeft vastgesteld dat Meta bij het opstellen van de persoonlijke profielen die het gebruikt voor persoonlijke advertenties gebruik maakt van gegevens die het volgens de AVG helemaal niet mag verzamelen. Het gaat hier om welke sites je bezoekt, en je koopgedrag. Specifiek binnen haar eigen diensten houdt Meta bij wat je aanklikt of leuk vindt en gebruik die gegevens om je vervolgens zo efficiĆ«nt mogelijk…