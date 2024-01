EU Onderzoekt Verboden Prijsafspraken door Noorse Zalmproducenten

Leestijd: < 1 minuut

De Europese Commissie verdenkt zes producenten van Noorse kweekzalm van het maken van verboden prijsafspraken. Ze dreven tussen 2011 en 2019 zo de prijs op en boekten hoge winsten.

Visproducenten Mowi, Cermaq, Grieg Seafood, Bremnes, Lerøy en SalMar moeten vrezen voor hoge boetes, die kunnen oplopen tot 10 procent van de mondiale jaaromzet. Ze krijgen nu de kans om zich te verweren tegen de voorlopige conclusies van de commissie, waarna deze een eindoordeel velt.

Het onderzoek begon in 2019, toen inspecteurs in Noorwegen en ook in Nederland kantoren van de zes bedrijven binnenvielen. De commissie was gealarmeerd door “verschillende marktspelers” over mogelijke wanpraktijken.

Verse vis

Noorwegen is goed voor meer dan de helft van de Atlantische kweekzalm. Het merendeel daarvan gaat naar de EU. De veronderstelde verboden prijsafspraken gingen over verse vis, niet over ingevroren of bewerkte zalm.

De zes producenten “wisselden…