EU Onderzoekt Microsoft’s Investering in OpenAI en ChatGPT

Leestijd: < 1 minuut

De Europese Commissie bekijkt of er een formeel onderzoek nodig is naar de investeringen van techconcern Microsoft in OpenAI, het Amerikaanse bedrijf achter chatbot ChatGPT. Daarvoor onderzoekt Brussel nu eerst of de investeringen ter waarde van 13 miljard dollar wel onder de Europese mededingingsregels vallen.

De stap van de Europese Commissie volgt op een vergelijkbare stap van marktwaakhond CMA in het Verenigd Koninkrijk, dat nagaat of Microsoft met de investeringen niet te machtig wordt. Ook de Amerikaanse FTC zou de investeringen van het techconcern kritisch volgen. Volgens persbureau Bloomberg zou die toezichthouder een verkennend onderzoek uitvoeren dat eveneens nog geen formele status heeft.

De Europese Commissie kwam dinsdag ook met een oproep aan experts en bedrijven met kennis over kunstmatige intelligentie (AI) en de virtuele wereld. Zij worden opgeroepen om de commissie meer te vertellen “over eventuele mededingingsproblemen die zij in…