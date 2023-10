EU-landen eens over plannen om prijspieken voor stroom te voorkomen

Leestijd: < 1 minuut

De EU-naties zijn overeengekomen om plannen te formuleren om toekomstige prijspieken in elektriciteit te vermijden. Er was een langdurig geschil tussen Duitsland en Frankrijk over de kwestie of Frankrijk zijn verouderde kerncentrales mag financieren, maar er is nu een compromis bereikt.

Sinds Europa twee jaar geleden in een energiecrisis terechtkwam, is er een brede consensus dat de Europese elektriciteitsmarkt moet worden aangepast. Rusland manipuleerde de gastoevoer om de prijzen te verhogen, wat leidde tot aanzienlijke stijgingen in gas- en elektriciteitstarieven. Nieuwe marktreguleringen moeten er onder andere voor zorgen dat de gasprijs minder invloed heeft en dat investeren in hernieuwbare energie aantrekkelijker wordt.

Tijdens een bijeenkomst in Luxemburg hebben de energieministers van de EU-landen afgesproken dat overheden overeenkomsten kunnen sluiten met energiebedrijven om winsten af te romen in tijden van hoge prijzen. De opbrengsten…