EU bereikt voorlopig akkoord rond AI regels

Er zijn niet veel zaken waar het merendeel van de 8 miljard mensen op aarde het over eens zijn. Dat de opkomende technologieën die tezamen bekend staan als “AI” snel de aandacht van wetgevers behoeft, is er toch wel een van. Van critici tot, ironisch genoeg, de chef van het grootste bedrijf op het gebied, Sam Altman, allemaal stellen ze dat de technologie in potentie te gevaarlijk is om zijn gang te laten gaan. In Amerika, bakermat van “AI” komen dergelijke kreten nog tot niets concreets. Maar de Europese Unie heeft op de valreep van 2023 een voorlopig akkoord bereikt wat betreft “AI” wetgeving.

Eerste set “AI” regels ter wereld

2023 is bijna voorbij. Vanaf het begin van dit jaar draait het merendeel van het technieuws over “AI.” OpenAI beet eind 2022 al de spits af. De eerste paar maanden van 2023 zagen we vooral enthousiasme over de chatbot van het bedrijf. Maar al snel klonk er een kritische noot. Soms zelfs van mensen die aan de wieg van de…