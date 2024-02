Ethiopië sluit een datacenterdeal met een bedrijf uit Hong Kong en kan beginnen met crypto-mining

In een recente ontwikkeling heeft de Ethiopische overheid een belangrijke stap gezet in de richting van digitale valuta en technologie door een samenwerking aan te gaan met een datacenterexploitant uit Hong Kong. Deze samenwerking is gericht op het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van Bitcoin-mining, een primeur voor het Afrikaanse land.

Begin van gezamenlijk $250 miljoen project

Het staatsbedrijf Ethiopian Investment Holdings heeft een Memorandum of Understanding ondertekend met Data Center Service, een dochteronderneming van West Data Group uit Hong Kong. Deze overeenkomst, bekendgemaakt op 5 februari, markeert het begin van een gezamenlijk project met een waarde van 250 miljoen dollar. Het project heeft als doel het opzetten van geavanceerde data-mininginfrastructuur en het verzorgen van trainingsprogramma’s op het gebied van kunstmatige intelligentie in Ethiopië.

Kal Kassa, de CEO voor Ethiopië bij Hashlabs Mining, bevestigde via een post op het…