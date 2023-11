Ethereum ziet recordpiek van $10 Miljoen in dagelijkse inkomsten

Ethereum (ETH) heeft onlangs een indrukwekkende prestatie geleverd door de $2000-grens te doorbreken, een mijlpaal die sinds april – een half jaar geleden – niet meer is behaald. Deze stijging in waarde weerspiegelt zich ook in de dagelijkse inkomsten van het netwerk, die een significante piek hebben bereikt.

Specifiek genereerde het Ethereum-netwerk maar liefst $10 miljoen aan dagelijkse inkomsten, wat de hoogste piek in vier maanden tijd markeert. Deze dagelijkse inkomsten van Ethereum omvatten de totale waarde van transactiekosten, block rewards, staking-verdiensten en mogelijk andere inkomstenbronnen. Deze cijfers geven de dynamische en winstgevende aard van het Ethereum-netwerk weer, onderstreept door de toenemende vraag en activiteit binnen het ecosysteem.

Waarom zijn de dagelijkse inkomsten belangrijk?

De dagelijkse inkomsten van het Ethereum-netwerk vormen een cruciale indicator, omdat ze verschillende gevolgen kunnen hebben voor zowel het netwerk zelf als de…