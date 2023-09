Ethereum Naar $1.600, Is Dit De Bodem?

Het leek er even op dat de koers van Ethereum zich weer ging herstellen na de crypto pump van 29 augustus door de uitspraak in rechtszaak tussen Grayscale en het SEC. Toch is de koers nu opnieuw naar beneden gedaald naar het niveau van de afgelopen twee weken.

De koers van ETH is daalde 24 uur met 3% en staat 11% lager dan een maand geleden. Met een stijging van 43% in het 24 uur handelsvolume begonnen mensen zich af te vragen of de koers niet nog verder ging dalen.

Ethereum staat op de tweede plaats in de lijst van CoinMarketCap met een totale marktwaarde van $196 miljard. In deze Ethereum koers voorspelling zullen we met je gaan bespreken of de top crypto nog verder naar beneden zal zakken of dat er potentie is op een herstelbeweging.

Ethereum Koers Verwachting

De koers van Ethereum probeerde twee dagen geleden het $1.750 level te testen, maar door de 4% daling is er nu weer angst ontstaan voor een…