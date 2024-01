Ethereum koers van 3.400 dollar in aantocht?

De populaire analist Ali Martinez voorspelt een stijging voor Ethereum, omdat hij op de hogere tijdsframes bullish signalen ziet voor de digitale munt. Volgens Martinez is Ethereum uit een zogenaamde “stijgende driehoek” gebroken in de weekgrafiek en blijft het daarmee doorzetten richting zijn target van 3.400 dollar; ondanks de volatiliteit op de korte termijn.

Gaat de Ethereum koers stijgen?

Een stijgende driehoek betekent in de technische analyse dat er sprake is van twee of meer gelijkwaardige hoogtepunten voor de koers, gecombineerd met een serie van hogere dieptepunten. Meestal is dit een bullish patroon.

Het is echter nog maar de vraag in hoeverre Ethereum op dit moment daadwerkelijk richting de 3.400 dollar kan stijgen. Daarvoor moet het vanaf de huidige 2.580 dollar immers nog een flinke weg afleggen.

Na de ietwat teleurstellende lancering van de Spot Bitcoin ETFs is het sentiment in de markt wat minder.

Mogelijk moeten we wachten op de volgende…