Ethereum ETF’s Gelanceerd, Musk Noemt Fiat Scam en Cardano Stijgt ~ Crypto-Gids

Woensdag 4 Oktober 2023: Welkom bij de breek-de-week update van Crypto-Gids.nl! Deze week hebben we opwindend nieuws over de lancering van Ethereum ETF’s door VanEck en NYSE Arca, Elon Musk’s opmerkingen over fiat valuta, en de bullish bewegingen van Cardano. Laten we eens kijken naar de hoogtepunten van deze week in de wereld van crypto.

VanEck Lancering Ethereum Futures ETF

Het nieuws waar investeerders en de markt al lang op wachtten, is eindelijk aangebroken: VanEck heeft de Ethereum Futures ETF gelanceerd. Volgens de website van VanEck vond de lancering plaats op 2 oktober 2023. Deze unieke ETF, genaamd Ethereum Strategy ETF (EFUT), is ontworpen om kapitaalwinsten te genereren door te investeren in Ethereum (ETH) futures contracten. Ed Lopez, Head of Product Management bij VanEck, benadrukte het belang van ervaring bij het kiezen van een fondsbeheerder en de rol van EFUT als een bouwsteen voor een gediversifieerde digitale activa portefeuille.

NYSE Arca’s Aanvraag voor…