Ethereum bereikt nieuw hoogtepunt – Bitcoin Start

Ethereum heeft vandaag een nogal bijzonder all-time high bereikt en dan heb je het niet over de koers, maar het gaat namelijk over het kapitaal dat ‘opgesloten’ zit in Layer-2 oplossingen van de blockchain, dat met 21 miljard dollar een nieuw hoogtepunt bereikte. Dat aantal vertegenwoordigt een stijging van 333 procent sinds precies een jaar geleden.

Je kunt op een eenvoudige manier uitleggen wat een layer-2 oplossing precies is. Denk aan Layer-2 als een soort notitieboekje dat je naast de algemene boekhouding hebt. Wanneer mensen onderling transacties doen, schrijven ze het eerst op in dat notitieboekje (Layer-2). Het is sneller en goedkoper om dingen daar op te schrijven. Dan, op een later tijdstip, worden al die notities samengevoegd en officieel toegevoegd aan de grote boekhouding (Ethereum).

Zoals hierboven al kort benoemd, doe je dit, omdat het soms langzaam kan zijn en duur om direct in die boekhouding dingen op te schrijven (transacties te doen), dus…