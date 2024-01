ETF-portefeuille | Smallcaps en obligaties drukken rendement

Met een daling van 0,85% kent de ETF-portefeuille een zwakke jaarstart. Beleggers waren te enthousiast met het inprijzen van renteverlagingen en moeten daar nu van terugkomen. Na beter dan verwachte macrocijfers uit zowel de Verenigde Staten als Europa en opmerkingen van centrale bankiers wordt de kans steeds kleiner dat er al in het eerste kwartaal renteverlagingen volgen. ECB-president Lagarde liet weten dat de eerste renteverlaging in de zomer kan plaatsvinden, hoewel beleggers een rentestap in maart (19%-kans) nog niet uitsluiten.

De kans dat de Federal Reserve de rente al in maart verlaagt, is volgens de rentederivatenmarkt gedaald naar 56%. Op de obligatiemarkt zorgden de bijgestelde…