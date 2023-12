ETF-portefeuille | Hele portefeuille gaat op de schop

In de voorbije maanden heeft de ETF-portefeuille een mooie rit gemaakt. Sinds de vorige update eind september is het jaarrendement opgelopen van 2,7% naar 7,4%. Dat is te danken aan een bijzonder sterke novembermaand, voor zowel aandelen als obligaties. Voor een traditionele portefeuille van 60% aandelen en 40% obligaties was het de beste novembermaand sinds het positieve vaccinnieuws in november 2020, aldus Deutsche Bank. De dalende rente zorgde voor stijgende obligatiekoersen, zowel aan de korte als de lange kant. Ook aandelen profiteerden. Big Tech liep verder uit en achterblijvers zoals vastgoed maakten een inhaalslag. Het optimisme werd…