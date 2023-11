Estavana Polman laat volgers genieten van nooit eerder gedeelde foto

Estavana Polman laat haar volgers keihard genieten van een foto die nooit eerder is vertoond uit haar jeugd.

Estavana Polman maakt volgers warm met jeugd foto

De knappe handbalster Estavana Polman weet goed hoe ze tongen los moet maken op het internet. Natuurlijk wist iedereen al hoe goed werk Rafael van der Vaart had geleverd nadat hij met de blondine thuiskwam. Zo is Estavana het complete pakket. Een knappe blondine die ook nog eens erg goed is in een toffe sport op topniveau. Nu kon het dus bijna niet anders dan dat Estavana haar hele leven er al goed uit zien. Toch komen er zelden foto’s voorbij van Estavana haar jeugd. Zo maakte Estavana op haar zestiende al carrière in het Nederlandse handbalteam. De linker foto is van Estavana uit 2003 toen ze nog heel jong was. Zo was de blondine toen nog maar elf jaar oud. De rechter foto is van Estavana haar handbalteam in Roemenië op dit moment. Het is wel duidelijk dat Estavana er altijd al topfit uit zag.

De handbalblondines laten…