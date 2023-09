Espargaro draagt MotoGP-zege Catalonië op aan zwaar gecrashte Bagnaia

Francesco Bagnaia mocht de Grand Prix van Catalonië vanaf pole-position aanvangen, maar lang heeft hij daar niet van kunnen genieten. Kort na de start werd hij bij het uitkomen van de tweede bocht van zijn Ducati gelanceerd, waarna hij met een nare smak op het asfalt terechtkwam. Dat gebeurde recht in het pad van Brad Binder, die de Italiaan niet kon ontwijken en over zijn onderbeen reed. Er volgde een rode vlag om Bagnaia met een ambulance naar eerst het medisch centrum op het circuit en vervolgens naar het lokale ziekenhuis te brengen om de ernst van zijn blessures te beoordelen. Inmiddels is duidelijk dat hij lijkt te ontsnappen aan zwaar blessureleed.

Door het wegvallen van Bagnaia kreeg Aleix Espargaro de facto de pole-position in handen bij de herstart, waarna hij met teamgenoot Maverick Viñales afrekende op weg naar de eerste dubbelzege van Aprilia in de MotoGP. Na afloop van de race droeg de coureur uit Granollers zijn overwinning op aan…