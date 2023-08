Ernst (van Bobbie) doodverklaard op televisie

Een foto van Erik van Trommel, bekend van het kinderprogramma Ernst, Bobbie en de rest is per ongeluk gebruikt in het overlijdensbericht van Rob Fruithof. De acteur en presentator Rob Fruithof (Waku Waku) overleed op vrijdag 25 augustus 2023 op 71-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Erik van Trommel noemde de fout een “bizarre vergissing” maar gaf toe dat hij en Fruithof vaak met elkaar werden vergeleken vanwege hun gelijkenis. “We lijken ook echt op elkaar. Rob en ik vonden dat zelf ook en spraken daar wel eens samen over,” schreef Van Trommel op zijn Insta-pagina.

Rob Fruithof was vooral bekend als de presentator van het tv-spel Waku Waku, een quiz over dieren en natuur waaraan bekende Nederlanders deelnamen. Hij was ook actief bij de TROS als presentator van Te land, ter zee en in de lucht. Als acteur had Fruithof kleine rollen in series zoals Onderweg naar morgen en de Amerikaanse serie Black Nails.

