Erin Browne (Pimco): ‘Obligaties aantrekkelijker dan aandelen’

Obligaties zijn, zeker ten opzichte van aandelen, zelden zo aantrekkelijk geweest als nu. “Ook voor 2024 verwacht ’we dat obligaties dé beleggingscategorie bij uitstek zijn met sterke vooruitzichten, veerkracht, diversificatie en aantrekkelijke waarderingen in vergelijking met aandelen”, meent portfoliomanager Erin Browne bij Pimco.

“Voor onze multi-asset portefeuilles hebben wij een sterke voorkeur voor vastrentende waarden”, schrijven ze. “Gezien de huidige waarderingen en een vooruitzicht van uitdagende economische groei en afnemende inflatie, zijn obligaties zelden zoveel aantrekkelijker geweest dan aandelen. Wel streven we er in deze tijden van grote macro- en marktrisico’s naar om de portefeuille flexibel te houden.”

Pimco verwacht dat na een periode van hoge inflatie en oplopende rentes het beleggersklimaat in 2024 terugkeert naar meer conventioneel gedrag in zowel aandelen- als obligatiemarkten markten, zelfs als de groei in veel regio’s wordt belemmerd….