De 7 Ergste & veel Gemaakte Fitness Fouten

Er zijn zoveel manieren waarop we onszelf kunnen ondermijnen in het streven naar fysieke perfectie. Als het gaat om trainen, gaan we ervan uit dat een paar lange sportschool sessies, twee of drie keer per week, voldoende zijn om het lichaam van onze dromen te krijgen. Het probleem is dat het zo niet werkt. Fit worden en er goed uitzien vergt tijd, planning en geduld, en zonder dat kun je op de lange pijnlijke weg naar nergens zitten.

Bereik je je fitnessdoelen niet? Ontdek 7 van de grootste fitnessfouten die je training kunnen tegenhouden.

1. Te snel te veel oefeningen doen

Degenen onder jullie met een plan voelen zich nu waarschijnlijk een beetje zelfvoldaan, en terecht. Maar hoeveel van jullie hebben zich halsoverkop op dat plan gestort als de spreekwoordelijke olifant in een porseleinkast? Kom op nu. Wees eerlijk. Het is een gemakkelijke fout om te maken. Het probleem is dat te veel en te snel sporten kan leiden tot blessures, verveling, gebrek aan motivatie en een fitnessregime dat een maand na het begin al uitdooft.

Je lichaam heeft tijd nodig om te rusten en te herstellen tussen de trainingen en vergeet niet dat genezing, spierherstel en fitnessontwikkeling en -aanpassing plaatsvinden als je je lichaam laat rusten. Het beste plan is altijd om slim te trainen in plaats van te ploeteren en dat omvat alles van de juiste warming-up, met de juiste stretchoefeningen tot de juiste afkoeling.

2. Te veel nadruk op cardio-oefeningen die gewichten negeren

Veel mensen schrikken terug voor gewichten als ze een fitnessprogramma samenstellen omdat ze bang zijn dat ze te dik worden. Ze zijn geneigd te denken dat kilometers hardlopen of fietsen, in plaats van trainen in de sportschool, hen brengt waar ze heen willen. Dat is tot op zekere hoogte begrijpelijk, maar door gewichtstraining te negeren negeer je enorme potentiële gezondheids- en fitnessvoordelen.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat je altijd zelf bepaalt hoeveel gewicht je tilt en welke invloed dat heeft op je lichaam, dus als je eruit wilt zien als een bodybuilder, kun je dat uiterlijk inderdaad ontwikkelen door zware gewichten te tillen. Wil je echter spieren spannen, je calorie/vetverbranding verhogen en je stofwisselingssysteem stimuleren, dan zijn sessies met lage gewichten een fantastisch idee.

3. Geen fitnessplan betekent geen succes

De meeste mensen houden van een plan. Veel niet. Maar soms moet je in het leven accepteren dat je zonder routekaart verdwaalt en dat geldt vooral voor fit worden. Als je een trainingsplan hebt, een doel of specifiek doel, dan heb je een sjabloon naar succes. Als je het volgt, is de kans groot dat je je doel bereikt. Doe je dat niet, dan niet en hoewel het leuk klinkt om gewoon naar de sportschool te gaan en het gaandeweg te verzinnen, levert die strategie gewoon geen resultaten op.

Een plan helpt je om je vorderingen bij te houden, je trainingen uit te dagen en je te ontwikkelen en vooruitgang te boeken. Zie het als winkelen. Als je doelloos gaat winkelen zul je waarschijnlijk gewoon urenlang doelloos rondneuzen. Maar als je op pad gaat met een lijstje, zul je je tijd effectief gebruiken en alleen de dingen halen die op het lijstje staan, waardoor je genoeg tijd overhoudt om daarna naar de sportschool te gaan.

4. Je tankt te veel bij

Het is altijd uiterst belangrijk om na elke trainingssessie bij te tanken. Je lichaam gebruikt energie uit zijn glycogeenvoorraden als je traint en als je wilt dat je spieren goed herstellen, moet je die energie weer aanvullen. Sommige mensen gaan echter te ver met bijtanken. Het kan vreselijk gemakkelijk zijn om meer calorieën te eten dan je hebt verbrand door voedsel te kiezen dat vol zit met ‘lege calorieën’. Deze term geldt voor voedsel dat vol zit met calorieën, maar weinig voedingswaarde biedt. Bijvoorbeeld een cheeseburger is prima als incidentele traktatie, maar het zou echt niet je favoriete maaltijd moeten zijn na een sportschool sessie.

Het kan ook een gewoonte worden om na de training te snoepen van energierepen en sportdrankjes die vol zitten met suiker. Hydrateer in plaats daarvan met water en neem gezonde snacks zoals fruit en noten. Een gezond en evenwichtig dieet zal je helpen je fitnessdoelen te bereiken en de kwaliteit van je trainingen te verbeteren.

5. Niet correct trainen

Hoe vaak heb je iemand in de sportschool nonchalant over de machine zien leunen en een boek zien lezen? Je kunt aan hun houding zien dat ze niet toegewijd zijn aan hun training en de realiteit is dat ze met zo’n training niet veel calorieën verbranden. Het is zo belangrijk om je techniek goed te krijgen als je fitnessapparatuur of cardio-oefeningen gebruikt.

Net zo min als het lezen van een boek tijdens het steppen echt helpt, helpt het ook niet om jezelf op de roeimachine af te ranselen tot je een rugspier verrekt omdat je techniek slecht is. Het is altijd een goed idee om advies in te winnen als je aan een fitnessprogramma begint, en het belangrijkste advies zal bestaan uit technische tips over hoe je het goed moet doen.

6. Jezelf niet genoeg pushen

Hoe verleidelijk het soms ook is om na 20 minuten de sportschool uit te wandelen met nauwelijks een zweetdruppel op je voorhoofd, het is echt niet de manier om killer abs te verdienen. Zelfs de meest enthousiaste fitnessfanaat heeft dagen in de sportschool/op de weg waarop ze er niet echt aan toe zijn. Iedereen mag af en toe een lichte afwijking hebben, maar voor sommige mensen is elke dag een lichte training waarbij ze echt niet veel calorieën verbranden.

Als je die hartslag niet omhoog krijgt, zul je eenvoudigweg geen calorieën/vet verbranden of afvallen/tone die probleemgebieden. Het is een eenvoudige vergelijking. Hard werken levert resultaten op. Dat betekent niet dat je moet trainen tot je flauwvalt, maar wel dat je je in het zweet moet werken en die endorfine op gang moet brengen.

7. Niet genoeg afwisseling in je trainingen

Blijf niet steken in een fitness sleur. Het is iets waar je gemakkelijk in vervalt, vooral als je naar een personal trainer bent geweest en je eigen training op maat hebt laten ontwerpen. Dat is geweldig, maar het moet regelmatig geëvalueerd en bijgesteld worden. Als je steeds dezelfde oefeningen doet, zal je lichaam zich daaraan aanpassen en zal je vooruitgang stagneren. Vergeet ook niet dat je dan alleen bepaalde spiergroepen ontwikkelt, terwijl andere gebieden jammerlijk onderontwikkeld blijven.

Het is zo belangrijk om je geest en lichaam te blijven uitdagen als je resultaten wilt blijven boeken.