erfgenamen verslaan ‘selfmade’ miljardairs voor het eerst

Erfgenamen die sinds afgelopen jaar tot de rijksten ter wereld behoren, hebben meer rijkdom vergaard dan nieuwe ‘selfmade’ miljardairs, staat in een onderzoek van de Zwitserse bank UBS. Dit is voor het eerst sinds de vermogensbeheerder negen jaar geleden begon met het bijhouden van de verdeling van fortuinen van miljardairs.

Volgens UBS is dit een teken dat de overdracht van familiefortuinen een steeds grotere rol speelt in de verdeling van rijkdom. Van de 137 mensen die vorig jaar miljardair werden, erfden er 53 fortuinen van in totaal 150,8 miljard dollar. Hoewel het aantal miljardairs die hun vermogens helemaal zelf hebben verdiend in absolute termen groter is, hadden de 84 personen die zich op de lijst hadden aangesloten ‘slechts’ 140,7 miljard dollar verzameld.

Volgens UBS zullen in de komende twintig tot dertig jaar meer dan duizend miljardairs naar verwachting zo’n 4,8 biljoen euro doorgeven aan hun erfgenamen. “Deze grote…