Erectieproblemen Waylon voorbij, Bibi verwacht derde kindje

Bibi Breijman en Waylon komen in de nasleep van pakjesavond met geweldig nieuws naarbuiten. De jongeheer van de zanger is weer in functionerende toestand, want Bibi is in verwachting van een kindje.

Na een onthulling door weekblad Privé, bevestigt Bibi het nieuws zelf op Instagram. Ze is al ruim twee maanden zwanger.

Uitdagingen overwonnen

Het koppel heeft moeilijke tijden doorstaan. Waylon was ontrouw tijdens Bibi’s tweede zwangerschap, wat voor haar een zware periode was. Ze kon geen borstvoeding geven en moest een tijd herstellen in een rolstoel na een zware bevalling.

Sterker samen

Bibi en Waylon hebben hun relatie naar eigen zeggen hersteld. “Als je boos bent, blijf dan in een kleine ruimte, ga het gesprek aan en loop niet weg”, deelt Bibi in Privé. De band met Waylon, die vreemd ging met tien vrouwen, is sterker dan ooit.