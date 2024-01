Erazer Beast X40 en Major X20 krijgen kleine update – en een broertje

De Erazer Major X20 is een iets kleinere, iets lichtere versie van de nieuwe Beast X40e.

De 14e generatie Intel Core processors was voor Erazer een mooie aanleiding om de line-up te vernieuwen. Naast een update van de Beast X40 komt er een nieuwe Beast X40e.

Tot voor kort was Erazer het gamingmerk van Medion, vooral bekend van voordelige laptops die regelmatig bij bepaalde supermarkten te koop waren. Sinds augustus vorig jaar staat het merk in elk geval in naam op eigen benen. Tijdens de CES 2024 beurs in Las Vegas kondigde het drie nieuwe gaming laptops aan, de Erazer Beast X40, de Erazer Beast X40e, en de Erazer Major X20. De eerste en de laatste krijgen een update, de middelste is een geheel nieuw model.

Erazer Beast X40 en Beast X40e: extreme prestaties

De voornaamste aanpassing voor de Erazer Beast X40 is dat deze voorzien wordt van de 14e in plaats van 13e generatie Intel Core processors. Aangezien het een high-end gaming laptop betreft, spreken…