Er wordt geknaagd aan de exclusiviteit van Apple

Apple daalde gisteren met 3,6% naar 182,91 dollar.

De druk op de koers van Apple heeft diverse redenen. Begin volgende week wordt de introductie van een nieuwe iPhone verwacht, maar zal deze innoverend genoeg zijn? Huawei heeft de markt verrast met een zeer krachtige smartphone. Deze werkt waarschijnlijk met gestapelde halfgeleiders, dus denk ook even aan de kansen voor Besi. Apple is net als andere techbedrijven in het vizier van ‘Brussel’ om de commerciële firewall af te breken. En, Apple heeft de samenwerking met Arm versterkt door een contract te tekenen die loopt tot na 2040. Dat is een mooie opsteker voor de beursintroductie voor Arm, waarin Apple zegt een belang te zullen nemen net als onder meer Google, Nvidia, Samsung en TSMC. Tot slot, de Chinese overheid heeft verboden om de iPhone als zakelijk toestel gebruiken.

Apple noteert 31,8 keer de winst. Dat is een rentegevoelige waardering, zeker bij een yield van 0,5%. De ondergrens van de Bolling Bands ligt net iets boven…