Er komt gezinsuitbreiding voor André Hazes en Monique aan

Het is geen geheim dat dieren een speciale plek innemen in het hart van André Hazes. Dit bleek onlangs weer bij een bezoek aan Bonaire, want ondanks zijn aanvankelijke besluit om geen nieuwe hond toe te voegen aan het gezin, veranderde alles toen hij één specifieke viervoeter ontmoette.

Nadrukkelijke belofte

“Toen wij aankwamen op Bonaire heb ik nadrukkelijk tegen Monique gezegd: geen hond erbij,” begon Hazes zijn bericht. Tijdens hun bezoek aan een dierenopvang werden ze toch verliefd: na het knuffelen met alle honden waren ze van plan naar huis te gaan, totdat er een speciale hond om de hoek kijken.

Een nieuw lid van de familie

Deze hond, die later de naam Robbie kreeg, stal onmiddellijk het hart van Hazes. Na meerdere ontmoetingen besloot Hazes dat Robbie een nieuw thuis nodig had – bij hem. “Mijn hart was gestolen,” schreef hij. “Na een week goed na te hebben gedacht heb ik besloten dit vriendje mee naar huis te nemen.”

Robbie is nu het…