er komt geen doorstart voor winkelketen Big Bazar

Leestijd: 2 minuten

De failliete winkelketen Big Bazar zal geen doorstart maken, zo hebben de curatoren medegedeeld aan het personeel. Ondanks de interesse van één partij in het voortzetten van de koopjesketen, werd het bod als ontoereikend beschouwd voor de overgebleven voorraden van Big Bazar, waardoor de curatoren het voorstel hebben afgewezen.

De curatoren legden aan de medewerkers uit dat hun hoofdtaak is om zoveel mogelijk geld uit de boedel te vergaren voor het aflossen van schuldeisers. Dit maakte het onmogelijk om akkoord te gaan met een voorstel waarbij slechts een fractie van de oorspronkelijke inkoopwaarde voor de resterende artikelen werd geboden.

In de voorgaande weken hebben ook andere partijen interesse getoond, maar deze waren enkel geïnteresseerd in de voorraad en niet in de voortzetting van de winkels. Ook met hen is geen overeenkomst bereikt vanwege onvoldoende biedingen.

Kortingen

Om toch nog enige waarde te recupereren, zullen de curatoren…