‘Er is wel een grasveldje te vinden ergens in Nederland’

Zanger Gerard Joling reageert op de commotie over de concerten van De Toppers, die een eventuele thuiswedstrijd voor Ajax in de play-offs om Europees voetbal in mei flink de weg zitten. De voetbalclub is de hoofdhuurder van de Johan Cruijff Arena, maar Joling vindt niet dat dat betekent dat De Toppers hun schema moeten aanpassen voor de club uit de hoofdstad. De groep treedt 24 en 25 mei op in het stadion, wat precies in dezelfde week is als de play-offs om Europees voetbal.

“Het zou natuurlijk sowieso nooit kunnen. Dat (concert, red.) wordt soms wel één jaar of twee jaar van tevoren al besproken. Er hangt geluid in voor een vermogen en alles zit erop en eraan, dus dat zou niet kunnen. Ajax gaat gewoon uitwijken. Zo fantastisch heeft Ajax nou ook weer niet gespeeld. We hebben hier in Aalsmeer nog wel een voetbalveld”, vertelt Joling in de ochtendshow van radiozender 538.



“Wij hebben dan al twee concerten gedaan. Ze zijn een week…