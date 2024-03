Er is meer dan Besi en ASML… Nvidia en de rest

De koers van het aandeel Nvidia is hard omhooggeschoten. Het verschil met andere techbedrijven is wel heel erg groot geworden.

Nvidia heeft de ene na de andere verrassing gerealiseerd door op het juiste moment een product op de markt te brengen waar de AI-industrie naar hongert. Ongetwijfeld zullen potentiële concurrenten niet stilzitten. Bovendien krijgt Nvidia te maken met China, die echt geen boycot meer wil meemaken en zijn eigen krachtige chips zal gaan maken. Dat zal wat tijd kosten, maar ze lijkt dezelfde strategie toe te passen als bij raketten: mee vallen en opstaan uiteindelijk meedoen met de rest van de wereld. Nvidia begint iets van haar glans te verliezen. Vanaf de top is de koers met 3% gedaald naar 857 dollar. Op dit niveau wordt nog altijd 73 keer de winst betaald, wat moeilijk te handhaven is als het aantal groeischeurtjes in de sector toeneemt. De bandbreedte op weekbasis bedraagt maar liefst 315-886 dollar. Je moet er niet aan denken hoe hard de koers zal dalen…