Er is iets geks aan de hand met de kijkcijfers van Vandaag Inside

De mannen van Vandaag Inside behalen belachelijk goede successen met hun dagelijkse programma. Maar daar is een reden voor.

Wat is het geheim van Vandaag Inside?

Daar is een hele makkelijke reden voor. Er is namelijk een nieuwe methode van het meten van kijkcijfers: mensen die later terugkijken zijn nu beter in kijkcijfers uit te drukken. Hierdoor komt Vandaag Inside nu dagelijks vaak boven de miljoen uit. In hun uitzending bespraken de heren ook nog even hun succes. Want dat moet wel gevierd worden. De top 5 halen ze nog net niet. Die bestaat nu uit Het 8 uur Journaal, Het Perfecte Plaatje, Hunted, Oogappels en het Half Acht Nieuws. Maar als je daar het nieuws uit haalt, dan scoort Vandaag Inside belachelijk goed. Als amusementsprogramma halen ze bijna de 2 miljoen kijkers. Geen wonder dat ze niet meer weg te denken zijn uit het Nederlandse televisie aanbod. De mannen van VI mogen ontzettend trots zijn op die prestatie. Ze zetten namelijk wat neer wat geen enkel ander…